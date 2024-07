POL-HB: Nr.: 0453--Polizei fahndet mit Fotos nach Geldfälscherin

Bremen (ots) - - Ort: Bremen Zeit: 29.07.24, 4 Uhr Unbekannte setzten am frühen Montagmorgen einen Kabelschacht an den Gleisanlagen der Deutschen Bahn in Bremen in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr traf schnell ein und löschte die Flammen. Die Bundespolizei traf erste Maßnahmen und informierte die Polizei Bremen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündeten die Unbekannten die Leitungen in einem ...

