Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0452--Brandanschlag an Gleisanlagen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 29.07.24, 4 Uhr

Unbekannte setzten am frühen Montagmorgen einen Kabelschacht an den Gleisanlagen der Deutschen Bahn in Bremen in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr traf schnell ein und löschte die Flammen. Die Bundespolizei traf erste Maßnahmen und informierte die Polizei Bremen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündeten die Unbekannten die Leitungen in einem Kabelschacht am Bahndamm zwischen Findorffallee und Parkallee gezielt mit einem Brandmittel an. Es wurden Spuren und Beweismittel sichergestellt.

Der Zugverkehr Bremen-Hamburg fiel bis in die Vormittagsstunden aus. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Staatsschutz prüft einen politisch motivierten Hintergrund. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell