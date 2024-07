Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0451 --13-Jährige angegriffen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, OT Vegesack, Vegesacker Bahnhofsplatz Zeit: 27.07.2024, 20:30 - 21 Uhr

Am Samstagabend ging eine Gruppe in Vegesack auf eine 13-Jährige los. Dabei wurde sie bespuckt, getreten und mehrfach geschlagen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Unter einem Vorwand wurde die 13-Jährige gegen 20:30 Uhr mit einer Freundin zum Fußballplatz an den Vegesacker Bahnhofsplatz gelockt. Dort trafen sie auf eine Gruppe von neun Personen, die die Beiden umkreisten. Anschließend gingen drei Mädchen aus der Gruppe auf die 13-Jährige los und schlugen und traten mehrfach auf sie ein. Zudem wurde sie an den Haaren gezogen und bespuckt. Einige aus der Gruppe filmten den Angriff mit ihren Handys und veröffentlichten das Video in den sozialen Medien. Anschließend flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Das 13 Jahre alte Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Polizeiliche Ermittlungen führten schnell zur Identifizierung von drei Mädchen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren. Die Polizisten fertigten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung, die weiteren Ermittlungen dauern an. Hintergrund der Auseinandersetzung waren Streitigkeiten aus der Vergangenheit. Weitere Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell