Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240116.1 Kiel: Festnahme nach Raubtaten auf dem Vinetaplatz

Kiel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich des Vinetaplatzes in Kiel Gaarden zu zwei Raubtaten. Nach der zweiten Tat nahmen Beamte des 4. Polizeireviers Kiel vier Tatverdächtige vorläufig fest. Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 14.01.2024 sprachen drei Unbekannte einen 26 Jahre alten Mann gegen 00:45 Uhr auf dem Vinetaplatz an, als dieser ein Mehrfamilienhaus betrat. Die Täter folgten dem Geschädigten in den Hausflur und schlugen und traten dort unvermittelt auf ihn ein, selbst als er Handy, Portemonnaie und Schlüsselbund herausgegeben hat. Dabei verlor der 26-Jährige kurzzeitig das Bewusstsein. Er erlitt Prellungen und zog sich eine Platzwunde im Gesicht zu. Die Täter entkamen unerkannt mit einem Teil der Beute und die unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief zunächst erfolglos.

Gegen 04:14 Uhr trat ein 32 Jahre alter Mann im Bereich des Vinetaplatzes aus einem Hausflur kommend die Straße, wurde unvermittelt von vier Männern angegriffen und dabei mehrfach getreten und geschlagen. Als er leicht verletzt zu Boden ging, nahmen ihm die Täter Brieftasche und Handy weg. Ein aufmerksamer Zeuge informierte währenddessen die Einsatzleitstelle der Polizei über den Notruf. Als Beamte des 4. Polizeireviers direkt danach am Tatort eintrafen, konnten sie die vier Tatverdächtigen im Alter von 17, 17, 19 und 33 Jahren vorläufig festnehmen und zum Revier Gaarden bringen. Dort stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden 17-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten brachten ihn in eine Jugendarrestanstalt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wurden die anderen drei Tatverdächtigen nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. der 17-Jährigen die Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Männer auch für die vorige Tat verantwortlich sind. Die Tatverdächtigen werden sich in einem späteren Verfahren für die Tat verantworten müssen. Wer Angaben zu den Taten oder den Tätern machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 in Verbindung zu setzen.

Kai Teichmann

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell