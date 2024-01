Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240115.2 Neuwühren: Zeugenaufruf nach Unfallflucht und Diebstahl

Neuwühren (ots)

Bereits am 20.12.2023 kam es gegen 16:50 Uhr im Bereich Neuwühren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW soll an einer Kreuzung einen Haltemast für Verkehrszeichen umgefahren und sich vom Unfallort entfernt haben. In dem Zeitraum bis zum 27.12.2023 wurden von dem Mast zudem ein Verkehrsspiegel und ein Straßennamenschild gestohlen. Die Polizeistation Preetz sucht nun Zeugen.

Nach Angaben einer Zeugin sei ein Sattelschlepper mit weißem Auflieger Ende Dezember an der Kreuzung Waldweg / Neuwührener Weg beim Rangieren gegen einen Haltemast für Verkehrszeichen gefahren. Der Mast sei umgefallen und der LKW habe sich vom Unfallort entfernt. Von dem am Boden liegenden Mast sind in den folgenden sieben Tagen der angebrachte Verkehrsspiegel und das Straßenschild "Waldweg" gestohlen worden.

Die Polizeistation Preetz sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Angaben zum Verursacherfahrzeug machen oder etwas zu dem Diebstahl sagen können. Sie werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 04342 / 10770 in Verbindung zu setzen.

Kai Teichmann

