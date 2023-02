POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hullerser Landstraße, 02.02.2023, 21:45 Uhr - 03.02.2023, 01:20 Uhr Einbeck (He) Der 28-jährige Geschädigte zeigt über die Online-Wache der Polizei Niedersachsen an, dass sein Pkw, ein BMW X3, im o.g. Zeitraum am hinteren rechten Kotflügel zerkratzt und somit beschädigt wurde. Der Pkw war im Bereich eines Firmenparkplatzes abgestellt. Es entstand Sachschaden in bislang noch unbekannter ...

mehr