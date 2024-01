Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240115.3 Kiel: Wohnungseinbrecher in U-Haft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Die Polizei nahm Freitag in Russee einen Wohnungseinbrecher auf frischer Tat fest. Der Mann kam in Untersuchungshaft. Er ist verdächtig, auch weitere Einbruchstaten begangen zu haben.

Gegen 10 Uhr erhielt die Bewohnerin des Hauses im Ihlkatenweg über ihr Smartphone die Benachrichtigung, dass sich jemand auf dem Grundstück aufhielt. Sie konnte über die aktivierte Kamera live beobachten, wie die Person in das Gebäude einbrach und informierte die Polizei. Polizisten des 3. Reviers gelang es kurz darauf, den 41 Jahre alten Tatverdächtigen in dem Haus vorläufig festzunehmen.

Er kam ins Polizeigewahrsam und wurde auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft. Die Beamten gehen zum jetzigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Tatverdächtige Ende Dezember mehrere Diebstähle aus Wohnungen in Schilksee begangen haben dürfte, siehe ots http://presseportal.de/blaulicht/pm/14626/5677409. Die Prüfung, ob er für weitere gleichartige Taten in Frage kommt, dauert an.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

