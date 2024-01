Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240115.4 Kiel: Zeugenaufruf nach versuchtem Tötungsdelikt

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 05.01.24 kam es in Mettenhof zu einer Schussabgabe auf einen 30-jährigen Mann, der dabei Verletzungen erlitt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der spätere Geschädigte gegen 20 Uhr am Skandinaviendamm in Höhe der Bushaltestelle Jütlandring auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen zu, bei der er laut eigenen Angaben schlichtend eingreifen wollte. Nachdem er die Personen habe trennen können, sei er in Richtung Aalborgring davongegangen. Wenige Augenblicke später habe er Schussgeräusche hinter sich wahrnehmen können und daraufhin eigene Verletzungen am Oberkörper festgestellt. Er flüchtete im Anschluss und habe sich selbständig in ein Krankenhaus begeben, in welchem er im Anschluss operiert werden musste.

Der Geschädigte beschreibt die beiden Personen mit einem südländischen Erscheinungsbild. Einer der beiden soll 20-25 Jahre alt und 160-170 cm groß gewesen sein. Er soll mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Die zweite männliche Person soll ca. 40 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Sein dunkelbraunes Haar soll er zum Seitenscheitel getragen haben. Zudem habe er einen Vollbart gehabt und eine weiß-rot-blau gemusterte Jacke getragen.

Die Kieler Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts und suchen Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Tathergang machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

