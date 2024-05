Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchsdiebstahl

Rinteln (ots)

(ne) In der Zeit vom 12.05.2024 bis 17.05.2024 drangen mehrere unbekannte Täter widerrechtlich in ein Geschäfts- und Wohnhaus in Steinbergen an der Arensburger Straße ein. Es wurden Bargeld und mehrere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 50000 Euro entwendet.

Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460.

