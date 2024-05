Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fund eines Notstromaggregates

Lauenhagen (ots)

(bae)Durch einen aufmerksamen Spaziergänger wurde der Polizei am 18.05.2024 gemeldet, dass sich in einem Waldstück hinter dem Tierheim in Stadthagen ein "Kompressor" befände. Durch die eingesetzten Beamten konnte ein Notstromaggregat im Gebüsch aufgefunden werden. Zurzeit ist noch unklar wieso das Gerät dort im Gebüsch versteckt war. Ob es der Eigentümer dort deponiert hat, oder ob es aus einer Straftat stammt konnte noch nicht geklärt wurden. Das Aggregat wurde zur Dienststelle in Stadthagen verbracht. Wer Hinweise zu dem Gerät geben kann, oder ein derartiges Gerät vermisst, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell