POL-STH: Sachbeschädigung

Stadthagen (ots) - (bae)Am 18.05.2024 gegen 21:50 Uhr wurde einem 43-jährigen Seesener eine Geldbörse entwendet. Diese steckte in seiner hinteren Hosentasche. Die Tat ereignete sich am Bahnhof in Stadthagen, dem Seesener entstand dadurch ein Schaden von 90 Euro, zusätzlich muss er diverse Personalpapiere neu beantragen. Diese wurde mitentwendet. Mögliche Zeugen zu dem Diebstahl mögen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzten. Rückfragen bitte an: ...

