POL-STH: Trunkenheitsfahrt

Stadthagen (ots) - (bae)Erneut wurde in Stadthagen ein Wahlplakat beschmiert. Diesmal traf es ein Plakat der FDP zur Europawahl. Der Bundestagsabgeordneten an der Habichhorster Straße wurde ein Bart aufgemalt. Eine Strafanzeige wurde erstattet. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg Polizei Stadthagen Einsatz- und Streifendienst Vornhäger ...

