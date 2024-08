POL-CUX: Hauptunfallursache: Überhöhte Geschwindigkeit

Cuxhaven (ots) - Hemmoor/Wingst. Am Mittwoch (07.08.2024), gegen 15:50 Uhr, geriet eine 65-jährige Frau aus der Wingst auf der Cuxhavener Straße (B73) in Hemmoor aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Sowohl der 43-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Nauen (Brandenburg) als auch die Wingsterin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt ...

mehr