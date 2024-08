Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Wingst. Am Mittwoch (07.08.2024), gegen 15:50 Uhr, geriet eine 65-jährige Frau aus der Wingst auf der Cuxhavener Straße (B73) in Hemmoor aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Sattelzug. Sowohl der 43-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Nauen (Brandenburg) als auch die Wingsterin wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 30.000 Euro.

Am Donnerstag, gegen 09:55 Uhr, stieß ein 78-jähriger Radfahrer auf einem Fußweg in der Wingst, Op de Geest, gegen einen Sperrbügel, als er versuchte, diese Engstelle zu passieren ohne vom Rad abzusteigen. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich der Senior aus der Wingst schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell