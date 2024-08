Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in der Wingst - 45-jährige Frau leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am Dienstag, den 06.08.2024, gegen 11:50 Uhr, kam es auf der Straße Dobrock (Kreisstraße 23) in der Wingst zu einem Unfall, bei dem eine Wingsterin verletzt wurde. Die 45-jährige Frau versuchte zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Pkw nach links auf eine Hofeinfahrt abzubiegen. Im selben Moment versuchte eine 83-jährige Fahrerin eines Pkw, ebenfalls aus der Wingst, den vor ihr fahrenden Pkw der 45-jährigen zu überholen. Hierbei hatte sich die vorher gesetzten Fahrtrichtungsanzeigen am Pkw der vorausfahrenden Dame übersehen, es kam zur Kollision.

Durch den Anprall entstand ein Gesamtschaden, den die Polizei auf 18.000 Euro schätzt. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 45-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

