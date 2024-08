POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Cuxhaven - 14-jähriger Jugendlicher leicht verletzt - PKW Fahrer bislang unbekannt

Cuxhaven (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Ihlienworth. In der Zeit von Samstag, 03.08.24, etwa 18 Uhr, bis Sonntag, 04.08.24, etwa 10 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Ihlienworth eingebrochen. Die Täter zerstörten die Scheibe eine Tür des Wintergartens und drangen so in das Haus ein. Nach bisherigen Ermittlungen durchsuchten die Täter ...

mehr