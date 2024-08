POL-CUX: Verkehrsunfall auf der Wulsbütteler Straße - 19-jähriger leicht verletzt - Fahrzeug mit Totalschaden (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Nach Unfall leicht verletzt Neuhaus (Oste). Am Sonntag, gegen 09:35 Uhr kam es in Neuhaus auf der Abfahrt von der B73 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 43-jährigere Frau aus Hemmoor leicht verletzt wurde. Ein 18-jähriger Heranwachsender aus Hemmoor befuhr mit seinem Skoda die Abfahrt der B 73 in Neuhaus in Richtung Bürgerpark als ihm im dortigen Kurvenbereich eine 30-jährige Frau aus Neuhaus mit ihren VW entgegenkam. Aus ungeklärter Ursache stießen ...

