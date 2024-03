Heinsberg-Dremmen (ots) - Unbekannte drangen gewaltsam in einen an der Erkelenzer Straße abgestellten Pkw ein und stahlen hieraus ein Portmonee mit Bargeld sowie einer Bankkarte. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend (11. März), 18 Uhr, und Dienstagmorgen (12. März), 07.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

