POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg (ots) - Am Dienstagnachmittag (12. März) entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage in der Schleidener Aue zwei Pedelecs der Marke QWIC. Die Tat ereignete sich zwischen 14.15 Uhr und 16 Uhr. Kurz vor dem Diebstahl fielen in unmittelbarer Nähe zwei männliche Personen auf, die sich verdächtig verhielten. Einer der Männer war schlank, hatte lockige dunkle Haare, war etwa 175 Zentimeter groß und zirka 30 ...

