Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelecs aus Garage entwendet

Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Am Dienstagnachmittag (12. März) entwendeten unbekannte Täter aus einer Garage in der Schleidener Aue zwei Pedelecs der Marke QWIC. Die Tat ereignete sich zwischen 14.15 Uhr und 16 Uhr. Kurz vor dem Diebstahl fielen in unmittelbarer Nähe zwei männliche Personen auf, die sich verdächtig verhielten. Einer der Männer war schlank, hatte lockige dunkle Haare, war etwa 175 Zentimeter groß und zirka 30 bis 40 Jahre alt. Sein Begleiter war kräftig, zirka 165 Zentimeter groß und etwa gleichalt. Beide Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann etwas zur Identität der Männer sagen? Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

