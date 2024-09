Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrere Einbrüche in Geschäfte++Pkw in Vollbrand++Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen++Verletzter Radfahrer nach Unfall++Mehrere Sattelzüge angegangen+

Landkreise Verden und Heidekreis (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Mehrere Einbrüche in Geschäfte+ Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es im Stadtbereich von Verden zu drei Einbrüchen durch bislang unbekannte Täter. In der Bremer Straße verschafften sich die Täter Zugang zu einer Werkstatt und einem Tiergeschäft. Bei beiden Einbrüchen stahlen sie eine Geldkassette. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. In der Großen Straße versuchten unbekannte Täter, in ein Bekleidungsgeschäft einzubrechen. Der Versuch misslang ihnen und sie entfernten sich in unbekannte Richtung. Hinweise zu einer der Taten oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Verden telefonisch unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Pkw in Vollbrand+ Oyten. Am Mittwochabend geriet in der Feldstraße im Ortsteil Bassen aus bislang ungeklärter Ursache der Motorraum eines Audi in Brand. Gegen 21 Uhr bemerkte der 21-jährige Fahrer während der Fahrt Qualm aus dem Motorraum und hielt sein Fahrzeug an. Als er die Motorhaube öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen. Er informierte daraufhin die Feuerwehr, welche den in Vollbrand geratenen Pkw ablöschte. Der Audi musste anschließend abgeschleppt werden.

+Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen+ Langwedel. Am Mittwochmorgen, gegen 05.45 Uhr, kam es auf der Verdener Straße im Ortsteil Etelsen zu seinem Auffahrunfall mit vier Pkw. Die Fahrerinnen und Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein 62-jähriger Fahrer eines VW bremste aufgrund von Wildwechsel stark ab. Die dahinter fahrenden Personen, ein 43-Jähriger in einem Daimler, eine 41-Jährige in einem Opel und einer 29-Jähriger in einem BMW, bemerkten dies zu spät und fuhren nacheinander dem jeweils vorderen auf. An den vier Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 14.200 Euro.

+Verletzter Radfahrer nach Unfall+ Achim. In der Kreuzung der Feldstraße zur Straße An der Eisenbahn stießen am Mittwochnachmittag ein Pkw und ein Fahrradfahrer zusammen. Eine 80 Jahre alte Fahrerin eines Ford fuhr in die Kreuzung und wollte geradeaus weiterfahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Fahrerradfahrer und touchierte diesen. Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

LANDKREIS HEIDEKREIS

+Mehrere Sattelzüge angegangen+ Walsrode. In der letzten Nacht kam es auf dem Parkplatz Hamwiede Süd an der A27 in Richtung Walsrode zu mehreren versuchten Ladungsdiebstählen bei Sattelzügen. Ein Fahrer fand gegen 02:30 Uhr Einschnitte in der Plane seines Fahrzeuges und informierte die Polizei. Diese stellte bei fünf weiteren Sattelzügen Beschädigungen an den Planen der Fahrzeuge fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die unbekannten Täter in der Zeit von 21.30 Uhr bis 02.30 Uhr sechs Fahrzeuge und deren Ladeflächen in Augenschein, entwendeten jedoch kein Diebesgut.

Die Polizei bittet Zeugen, die sich in dem Zeitraum auf dem Parkplatz aufgehalten haben, etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise zu möglichen Fahrzeugen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Heidekreis unter 05191-93800 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell