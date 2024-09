Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Durchsuchungen aufgrund Handeltreiben mit Betäubungsmitteln durch mehrere Jugendliche und Heranwachsende in Verden

Landkreis Verden (ots)

Verden/Dörverden. Heute Morgen durchsuchte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz mit einem Großaufgebot zahlreiche Objekte im Bereich Verden und Dörverden. Hintergrund sind konkrete Hinweise auf ein mögliches Handeltreiben mit Betäubungsmitteln durch die Beschuldigten.

Es folgten umfangreiche Ermittlungen, die zu einem größeren Ermittlungskomplex führten. In den Fokus der Ermittlerinnen und Ermittler gerieten dabei fünf Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren und acht weitere Beschuldigte im Alter von 18 bis 29 Jahren. Die Erwachsenen stehen in Verdacht, die Betäubungsmittel an die Jugendlichen verteilt zu haben, welche diese vorrangig im Bereich des Verdener Bahnhofs und angrenzenden Bereichen verkauft haben sollen.

Das Amtsgericht Verden erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für 12 Wohnungen, eine Gaststätte und ein Geschäft. Unterstützt wurden die Durchsuchungen von Diensthundeführern der Polizeidirektion Oldenburg und der Zentralen Polizeidirektion mit zahlreichen Einsatzkräften.

Ziel der Durchsuchungen war das Auffinden von Betäubungsmitteln und weiterer Beweismittel, die Straftatbestände belegen können.

Bei den Durchsuchungen konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, darunter Cannabis und weitere Betäubungsmittel, Datenträger und Bargeld. Zusätzlich wurden einige verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz bei den Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt.

In den nächsten Wochen werden die Durchsuchungsergebnisse detailliert ausgewertet und die Ermittlungen gegen die Beschuldigten weiter fortgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell