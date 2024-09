POL-VER: +Arbeitsunfall bei Arbeiten in Grundschule++Eigentümer von Fahrrad gesucht++Falscher Mitarbeiter erbeutet Bargeld+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

+Arbeitsunfall bei Arbeiten in Grundschule++Eigentümer von Fahrrad gesucht++Falscher Mitarbeiter erbeutet Bargeld+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Arbeitsunfall bei Arbeiten in Grundschule+ Riede. Heute Mittag, gegen 12.40 Uhr, kam es bei einer Grundschule in der Schulstraße zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine 30 Jahre alte Mitarbeiterin leicht verletzt wurde.

Die Frau war als Mitarbeiterin einer Firma zur Schädlingsbekämpfung zur Bekämpfung von Mardern auf dem Dachboden unterwegs. Bei den Arbeiten rutschte sie vom gesicherten Teil ab und stürzte durch eine Leichtbaudecke ca. 3 m tief in einen leeren Werkraum. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus.

Nach Eingang der ersten Meldungen wurden vorsorglich mehrere Rettungsfahrzeuge alarmiert. Zunächst war noch unklar, was genau passiert war und wie viele verletzte Personen es gab. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte der Arbeitsunfall mit einer verletzten Person festgestellt werden. Zu einer Gefährdung der Schülerinnen und Schüler kam es durch den Unfall nicht.

+Eigentümer von Fahrrad gesucht+ Verden. Bereits am 01.09.2024 stahl ein bislang unbekannter Täter in der Eisseler Straße einen E-Scooter aus einer Garage. Ungewöhnlich war jedoch, dass der Täter dafür ein Damenfahrrad der Marke Kettler zurückgelassen hatte.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Täter dieses ebenfalls gestohlen hatte und sucht nun die Eigentümerin oder den Eigentümer des Fahrrads.

Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Verden unter 04231-8060 entgegen. Bei Abholung durch den rechtmäßigen Eigentümer ist ein Eigentumsnachweis vorzuzeigen.

+Falscher Mitarbeiter erbeutet Bargeld+ Verden. Am Montag gelang es einem Betrüger, sich als angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Zutritt in ein Wohnhaus zu verschaffen und Bargeld zu stehlen.

Gegen 14.30 Uhr gab sich ein bislang unbekannter Mann als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und wollte Überprüfungen in einem Wohnhaus in der Straße Im Eichengrund durchführen. In einem unbeobachteten Moment durchsuchte der Mann einige Schränke und entwendete Bargeld. Nach einigen Überprüfungen verließ er das Wohnhaus wieder. Erst im Anschluss bemerkte der Bewohner den Diebstahl.

Der Täter wurde als ca. 175 cm groß mit korpulenter Statur beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug ein weißes Hemd und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Mann oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Schwerverletzte Radfahrerin bei Unfall+ Schwanewede. Am Montagnachmittag wurde eine 64-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße Landwehr schwer verletzt.

Gegen 17 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Fahrer eines Ford die Straße in Richtung Achtern Heben. In einer leichten Rechtskurve, in Höhe der Einmündung Lohweg, fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache geradeaus und stieß mit der entgegenkommenden Radfahrerin zusammen. Sie wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass der 23-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und der Führerschein wurde vorläufig sichergestellt.

