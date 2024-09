Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung Polizei Verden/Osterholz:+++Entenscheune in Vollbrand+++Verkehrsunfallflucht Hambergen+++

Verden/Osterholz (ots)

Pressemitteilung vom 08.09.2024

PI Verden/Osterholz

Keine presserelevanten Ereignisse im Landkreis Verden

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck

Am Samstagnachmittag gegen 16:20 Uhr gerät eine Scheune im Osterholzer Ortsteil Ohlenstedt aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Der Feuerwehr gelingt es den Brand unter Kontrolle zu bringen, die betroffene Scheune brennt jedoch vollkommen aus. Nach aktuellen Kenntnisstand kommen weder Personen noch Tiere zu Schaden. Der Sachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Hambergen

Am Samstag den 07.09.2024, gegen 11:50 Uhr kommt es in der Straße "Alte Schulstraße" zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Renault einer 61-Jährigen Frau aus Holste und dem Ford eines 38-Jährigen Mann aus Hambergen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 EUR. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an. Sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang werden durch die Polizei Osterholz-Scharmbeck unter der Rufnummer 04791/3070 entgegengenommen.

