Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Geschwindigkeitskontrollen nach Beschwerden++Radfahrer leicht verletzt++Zeugenaufruf zu Unfallflucht beim Nordertorkreisel++Unfall mit Motorradfahrer+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Geschwindigkeitskontrollen nach Beschwerden+ Langwedel. Anlässlich mehrerer Bürgerbeschwerden über rasende Verkehrsteilnehmer in den Abendstunden führten Beamte der Polizeistation Langwedel und der Polizei Verden am Montag und Donnerstagabend Geschwindigkeitsmessungen auf der Ortsdurchfahrt durch.

Ein Großteil der Verkehrsteilnehmer hielt sich dabei an die Geschwindigkeitsbegrenzung. An den beiden Tagen konnten die Beamtinnen und Beamten insgesamt nur drei Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Deutlich zu schnell war eine 18-jährige Fahrerin, die mit 94 km/h bei erlaubten 50 km/h unterwegs war. Sie hat mit zwei Punkten, einer Geldstrafe und einem Monat Fahrverbot zu rechnen. Zwei weitere Fahrer waren mit 79 km/h und 78 km/h gemessen worden. Sie erwartet ebenfalls jeweils ein Punkt und eine Geldstrafe.

+Radfahrer leicht verletzt+ Achim. An der Einmündung der Straße Bierdener Mühle zur Bremer Straße stießen am Donnerstagabend ein 61-jähriger Fahrer eines VW und ein 40-jähriger Fahrradfahrer zusammen. Der Fahrer des VW übersah beim Abbiegen auf die Bremer Straße den von links kommenden Fahrradfahrer, der nicht auf dem vorgeschriebenen Radweg, sondern auf der Straße fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

+Zeugenaufruf zu Unfallflucht beim Nordertorkreisel+ Verden. Am Donnerstagabend kam es am Nordertorkreisel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Eine bislang unbekannte Fahrerin flüchtete daraufhin in Richtung Bremer Straße.

Gegen 18.50 Uhr fuhr ein 42 Jahre alter Fahrer eines Kia von der Bremer Straße in den Kreisel ein und wollte in Richtung Innenstadt fahren. Die unbekannte Fahrerin eines blauen Opel Meriva kam von der Nordbrücke und missachtete die Vorfahrt des 42-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen und bei dem Opel entstand ein Schaden an der vorderen linken Stoßstange. Anschließend fuhr die Fahrerin in Richtung Bremer Straße davon.

Zur Unfallzeit war der Kreisel stark frequentiert und die Polizei sucht nun mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Fahrerin geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unfall mit Motorradfahrer+ Lilienthal. Auf der Falkenberger Landstraße stießen am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr ein Fiat und ein Motorrad zusammen. Die Personen belieben dabei unverletzt.

Eine 56-jährige Fahrerin des Fiats wollte von der Wörpedorfer Straße auf die Falkenberger Landstraße abbiegen. Sie missachtet dabei die Vorfahrt des von links kommenden 63-jährigen Motorradfahrers und stieß mit ihm zusammen. Das Motorrad war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell