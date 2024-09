Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Unwetter lässt Bäume umstürzen++Von Bremspedal gerutscht++Radfahrer bei Unfall leicht verletzt++Kochtopf gerät in Brand++Beschuldigten nach versuchtem Raub festgenommen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Unwetter lässt Bäume umstürzen+ Langwedel/Achim. Am Mittwoch kam es im Landkreis Verden nach einem Unwetter zu mehreren Einsätzen mit umgestürzten Bäumen. Verletzt wurde dabei niemand.

Zwischen den Anschlussstellen Achim-Nord und Langwedel stürzten gegen 18 Uhr mehrere Bäume auf die Fahrbahn der A27.

In Richtung Cuxhaven lag ein Baum auf dem Seitenstreifen und konnte mithilfe mehrerer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn gezogen werden. In Richtung Walsrode ragten zwei Bäume bis auf den Hauptfahrstreifen und ein dritter blockierte die gesamte Fahrbahn. Die A27 war zeitweise voll gesperrt.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten aus, um die Gefahrenstellen abzusichern und zu beseitigen. Die Autobahnmeisterei rückte ebenfalls an. Durch die Sperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Rückstaus. Der entstandene Schaden an der Schutzplanke ist bislang unbekannt.

Gegen 20 Uhr kam es erneut zu einer Beschädigung durch einen Baum im Bereich Achim. Im Finienweg brach ein Teil eines Baumes ab und kippte auf die Fahrbahn. Dabei wurden zwei geparkte Pkw auf dem gegenüberliegenden Seitenstreifen beschädigt.

+Von Bremspedal gerutscht+ Achim. Auf der Uphuser Heerstraße stießen am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr zwei Pkw an einer Ampel zusammen. Der 47-jährige Fahrer eines VW stand an der Ampel hinter einem Mercedes eines 75-Jährigen und seiner 67-jährigen Beifahrerin. Nach ersten Erkenntnissen rutschte der 47-Jährige vom Bremspedal und der VW rollte gegen den stehenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden.

+Radfahrer bei Unfall leicht verletzt+ Verden. Ein 29-jähriger Fahrer eines Pedelecs wurde bei einem Unfall in der Bremer Straße am Mittwochmittag leicht verletzt. Gegen 12:15 Uhr wollte eine 29-jährige Fahrerin eines Mercedes von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die Bremer Straße in Richtung Stadtkern abbiegen. Dabei übersah sie den 29-jährigen Radfahrer, welcher links neben dem Mercedes die Fahrbahn überquerte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf 750 Euro beziffert.

+Kochtopf gerät in Brand+ Verden. Im Köhmesweg mussten am Mittwochabend gegen 20.10 Uhr Einsatzkräfte zu einem brennenden Kochtopf anrücken. Als die Bewohner die Flammen aus dem Topf bemerkten, konnten sie diesen noch nach draußen bringen, wo dieser durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Zwei Bewohner hatten etwas Rauch eingeatmet und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst behandelt, sie blieben jedoch unverletzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Beschuldigten nach versuchtem Raub festgenommen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr versuchte ein 34-jähriger Mann aus Osterholz eine Tankstelle in der Ritterhuder Straße auszurauben. Zwei Zeugen gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei in den Räumen festzuhalten.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Angestellte der Tankstelle vor dem Gebäude und wollte den Verkaufsraum wieder betreten, als ein weiterer Zeuge auf die Tankstelle zukam. Bevor er oder der Zeuge den Verkaufsraum betreten konnte, drängte sich der Beschuldigte an ihnen vorbei und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von dem Angestellten.

Daraufhin zog der Angestellte die Eingangstür zu und sperrte den Beschuldigten im Verkaufsraum ein. Als der Beschuldigte über eine Seitentür flüchten wollte, hielt der Zeuge diese ebenfalls zu. Sie riefen anschließend die Polizei, die den 34-Jährigen in den Verkaufsräumen vorläufig festnehmen konnte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell