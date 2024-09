Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Dachstuhlbrand nach Gewitter++Streitigkeiten eskalieren++Fahrradfahrer übersehen++Falsche Bankmitarbeiter++Unfall mit E-Scooter+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Dachstuhlbrand nach Gewitter+ Dörverden. Heute Morgen, gegen 08 Uhr, geriet während eines Gewitters der Dachstuhl eines Doppelhauses in der Straße An der Bahn in Brand.

Die Bewohner und mehrere Nachbarn hörten einen lauten Knall und bemerkten anschließend einen Stromausfall. Kurz darauf sahen Nachbarn Rauch und erste Flammen aus dem Dachstuhl der unbewohnten Haushälfte kommen.

Die Feuerwehr löschte das Feuer zügig ab. Bei der Suche nach möglichen Glutnestern deckten die Einsatzkräfte das Dach teilweise ab. Für die Löscharbeiten war die Straße knapp drei Stunden gesperrt. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Ersten Ermittlungen zufolge ist ein Zusammenhang mit dem zeitgleich stattfindenden Gewitter nicht auszuschließen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Die Polizei Verden sucht Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung geben können. Sie werden gebeten, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Streitigkeiten eskalieren+ Achim. In der Achimer Innenstadt verletzten sich am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ein 20-Jähriger aus Achim und ein 21-Jähriger aus Bremen gegenseitig. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es zwischen den Männern bereits vorherige Streitigkeiten. Als sie am Dienstag in der Fußgängerzone aufeinandertrafen, griff der 20-Jährige den 21-Jährigen mit einer Plastikflasche an. In der Folge schlug der 21-Jährige den 20-Jährigen ins Gesicht. Hinzukommende Zeugen konnten die beiden Männer bis zum Eintreffen der Polizei voneinander trennen. Der Mann aus Achim kam anschließend in ein Krankenhaus. Gegen die zwei Männer wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Fahrradfahrer übersehen+ Oyten. Auf der Hauptstraße stieß am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein 56-jähriger Fahrer eines Daimler mit einer 42-jährigen Fahrradfahrerin zusammen. Der 56-Jährige fuhr aus einer Grundstückseinfahrt und übersah die von rechts kommende Fahrradfahrerin. Sie verletzte sich dabei leicht und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.300 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Falsche Bankmitarbeiter+ Lilienthal. Am Dienstagnachmittag gelang es unbekannten Tätern, eine 5-stellige Summe an Bargeld zu erbeuten. Ein Mann gab sich am Telefon als Mitarbeiter einer Bank aus und konnte die Geschädigte so weit täuschen, dass es am Nachmittag zu einer Geldübergabe im Bereich Feldhausen kam.

Es werden Zeugen gesucht, die zwischen 16 und 17 Uhr verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich Feldhausen bemerkt haben. Hinweise können der Polizei unter 04321-8060 mitgeteilt werden.

Die Polizei warnt vor den Betrugsanrufen, bei denen sich die Täter als falsche Polizeibeamte, Staatsanwälte oder Bankmitarbeiter ausgeben. Den Täterinnen und Tätern gelingt es durch geschickte Gesprächsführung, die Angerufenen zu täuschen und unter Druck zu setzen. Nachfrage nach Wertgegenständen oder Aufforderungen, Bargeld und Wertgegenstände auszuhändigen, sind Anzeichen für einen Betrugsversuch. Auf die Forderungen der Täterinnen und Tätern sollte nicht eingegangen und stattdessen das Gespräch beendet werden. Bei Unsicherheiten kann eine vertraute Person oder eine bekannte Polizeidienststelle angerufen werden.

+Unfall mit E-Scooter+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad. Gegen 15.30 Uhr wollte eine Jugendliche auf dem E-Scooter nach links abbiegen. Sie übersah einen 38-jährigen Fahrradfahrer, welcher links neben ihm fuhr und stieß mit ihm zusammen. Die beiden stürzten und verletzten sich leicht. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad und dem E-Scooter entstand ein geschätzter Sachschaden von 800 Euro.

