Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Oyten/Fischerhude. Durch eine unsichere Fahrweise ist am Sonntagnachmittag gegen 14:45 Uhr eine 80 Jahre alte VW-Fahrerin aufgefallen. Auf der Strecke zwischen Oyten und Fischerhude geriet sie mit ihrem Kleinwagen mehrfach in den Gegenverkehr, durch den Kreisverkehr an der Anschlussstelle Oyten fuhr die Frau sogar verkehrt herum. Die von Zeugen alarmierten Polizeibeamten beendeten die gefährliche Fahrt schließlich auf der Landstraße in Fischerhude. Sie kümmerten sich um die Dame, untersagten aber auch deren Weiterfahrt und übergaben den Fahrzeugschlüssel vorsorglich Familienangehörigen. Die Führerscheinstelle wird nun prüfen, ob die 80-Jährige weiterhin geeignet ist, sicher am Verkehr teilzunehmen. Aufgrund ihrer Fahrweise am Sonntag ist nicht auszuschließen, dass die Frau andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Diese sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04205/315810 bei der Polizei in Ottersberg zu melden.

Zwei Personen schwer verletzt

Ottersberg. Zwei Personen wurden am Sonntag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße (L154) schwer verletzt. Ein 50-jähriger VW-Fahrer war aus Ottersberg kommend in Richtung Fischerhude unterwegs, als er nach links auf eine Grundstücksauffahrt abbiegen wollte. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden 55-jährigen Fahrer eines Campingwagens, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 50-Jährige sowie sein Mitfahrer erlitten bei der Kollision schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurden sie in eine Klinik gefahren. Der 55-Jährige blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, der auf 30.000 Euro geschätzt wird.

Nach Unfall geflohen

Verden/Groß Hutbergen. Nach einer Unfallflucht auf der Groß Hutberger Straße (L203) sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls, der sich am Sonntag gegen 17 Uhr ereignet hat. Eine 25-jährige Mazda-Fahrerin war aus Verden kommend in Richtung Blender unterwegs, als ihr in einer Kurve ein roter Kleinwagen entgegenkam, der auf die Gegenfahrbahn kam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die 25-Jährige ausweichen, woraufhin sie neben der Fahrbahn mit einem Leitpfosten kollidierte. Die 25-Jährige blieb zwar unverletzt, ihr Auto wurde bei dem Unfall jedoch erheblich beschädigt. Anstatt zu halten fuhr der Unfallverursacher mit seinem roten Kleinwagen einfach weiter in Richtung Verden. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch beim Sportverein

Worpswede/Neu St. Jürgen. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in einen Geräteraum des Sportvereins an der Dorfstraße eingebrochen. Sie stahlen diverses Werkzeug, das hier gelagert worden war. Mit der Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Polizeistation Worpswede hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04792/956790 zu melden.

