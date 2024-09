Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 01.09.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Langwedel. Am Samstag kam es in den Mittagsstunden an der Autobahnausfahrt Langwedel der BAB 27, Fahrtrichtung Hannover und der Einmündung der K9, zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzen Person. Der 46-jährige Fahrzeugführer aus Delmenhorst bremste seinen PKW Kia im Einmündungsbereich der Anschlussstelle Langwedel und der K9 ab. Die nachfolgende 19-jährige Fahrzeugführerin aus Blender erkannte dieses zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes-Benz auf den PKW des Delmenhorsters auf. Durch den Aufprall erlitt die Beifahrerin in dem Kia leichte Verletzungen. Der verständigte Rettungsdienst versorgte die Frau und verbrachte sie für weitere Untersuchungen in das Krankenhaus nach Verden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Unfall auf der A1

Oyten. Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Wohnmobil und einem PKW auf der A1, zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen, in Fahrtrichtung Hamburg, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Der 53-jährige Fahrzeugführer des Wohnmobils aus Lindlar wechselte für einen Überholvorgang von der rechten auf die mittlere Fahrspur. Die nachfolgende 22-jährige Fahrzeugführerin eines Audi aus Essen beabsichtigte das Wohnmobil zu überholen und wechselte auf den linken Fahrsteifen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr zunächst in die Betonleitwand nach links. Das Fahrzeug schleuderte anschließend nach rechts, touchierte das Wohnmobil und prallte dann gegen die rechte Betongleitwand. Der PKW der 22-jährigen blieb quer zur Fahrbahn stehen und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die 22-jährige Essenerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232-94590 in Verbindung zu setzen.

Betrunken auf der A1

Oyten. Am Sonntagmorgen meldete eine aufmerksame Fahrzeugführerin auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten, einen PKW, der in starken Schlangenlinien fahren sollte. Durch eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnwache Langwedel konnte das Fahrzeug von der Autobahn geleitet und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der 32-jährigen Fahrzeugführerin aus Bremen, ergab ein durchgeführter Alkoholtest einen Wert von knapp zwei Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Bremerin die Weiterfahrt mit ihrem PKW untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rauschmittelfahrt in Oyten

Oyten. Am frühen Samstagmorgen wurde durch Beamte der Polizei Achim in Oyten, in der Straße Sonnenblumenweg, ein Pkw VW Sharan festgestellt. Der in Rede stehende Pkw konnte durch die Polizisten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 22-Jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Ottersberg konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Des Weiteren wurde durch einen Urintest eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel wurde aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

Taschendiebstahl in Supermarkt

Achim/Bierden. Am Samstagnachmittag kam es in einem Einkaufsmarkt in Achim/Ortsteil Bierden, in der Straße Bierdener Kämpe, zu einem Taschendiebstahl. Einem 71-jährigen Mann wurde während seines Einkaufes die Geldbörse samt Inhalt durch bislang unbekannte Täter aus der Gesäßtasche entwendet. Der Schaden beläuft sich auf über 100,- Euro. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Betrunken auf gestohlenen E-Scooter

Verden. Am späten Samstagnachmittag kam ein ca. 30-jähriger Mann auf einem E-Scooter zu Fall. Verdener Polizeibeamte stellten bei dem Mann eine erhebliche Alkoholbeeinflussung von über 2,5 Promille. Es stellte sich heraus, dass der genutzte Scooter als entwendet einliegt. Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.

Brandstiftungen an Jagdhütten

Langwedel/Völkersen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie in den Morgenstunden des Sonntages wurden mehrere Jagdhütten in Brand gesteckt. Die Hochsitze befanden sich allesamt im Waldgebiet Spange in Langwedel/Völkersen. Die freiwilligen Feuerwehren aus Walle, Völkersen, Holtebüttel und Verden konnten die Hochsitze jeweils zeitnah ablöschen, sodass ein Übergreifen auf den Wald verhindert werden konnte. Der genaue Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Bislang sind sieben Jagdhütten brandbetroffen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern derweil an.

Landkreis Osterholz:

+++ Pkw-Aufbrüche in Lübberstedt +++ Einbruchversuch in Ritterhude +++

Pkw-Aufbrüche in Lübberstedt

Lübberstedt. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Waldstraße in Lübberstedt gleich zu zwei Diebstählen aus geparkten Pkw. Der unbekannte Täter gelangte dabei in zwei unverschlossene Pkw und entwendete aus einem Fahrzeug ein Portemonnaie und Werkzeug. Im zweiten Pkw hatte er weniger Erfolg, dort wurde kein Diebesgut erlangt. Es entstand Schaden von mehreren hundert Euro.

Einbruchversuch in Ritterhude

Ritterhude. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den frühen Morgenstunden im Alten Postweg in Ritterhude-Ihlpohl zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der Täter versuchte dabei, mehrere Türen aufzuhebeln. Als die Bewohner des Hauses von den Geräuschen geweckt wurden, entfernte sich der Täter unerkannt. Diebesgut wurde nicht erlangt, es entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf die möglichen Täter nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 entgegen.

