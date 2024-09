Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 31.08.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Unfallzeugen gesucht +++ Raser in Bremen und Verden +++ Verkehrsunfall in Thedinghausen +++

Unfallzeugen gesucht

Verden. Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich in Verden ein Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Fahrerin eines VW befuhr den Johanniswall aus Richtung Nordertorkreisel kommen in Richtung Ostertorstraße. In Höhe der Einmündung zur Lindhooper Straße bog eine 39-jährige Fahrerin eines silbernen Mercedes von der Lindhooper Straße nach links in den Johanniswall ab. Die 26-Jährige musste mit ihrem Pkw ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei schlitzte sie sich den rechten Vorderreifen am Bordstein auf. Die beiden Unfallbeteiligten beteuerten, dass sie bei Grünlicht der Ampelanlage gefahren seien und bezichtigten die jeweils andere bei "rot" gefahren zu sein. Die Polizei sucht daher nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Raser in Bremen und Verden

Verden/Bremen. Am Freitagnachmittag gingen bei der Polizei mehrere Anrufe bezüglich zweier rasender Fahrzeuge ein. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen schwarzen Mercedes mit einem Kennzeichen aus Hannover "H" sowie um einen grauen VW Golf mit Kennzeichen aus Euskirchen "EU". Beide Fahrzeuge waren augenscheinlich in Bremen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Zumindest ein Fahrzeug soll an einem Verkehrsunfall in Bremen beteiligt gewesen sein. Anschließend fuhren sie in rasanter Weise über die A27, überholten teilweise über den Standstreifen und lieferten sich augenscheinlich ein Rennen. Möglicherweise können auch Beschädigungen an der Baustellenabsperrung in Höhe der Anschlussstelle Langwedel mit den Fahrzeugen in Verbindung gebracht werden. Im Verdener Stadtgebiet gingen weitere Meldungen über die beiden rasenden Fahrzeuge ein. Am Abend konnte der schwarze Mercedes mit erheblichen Unfallschäden im Verdener Stadtgebiet verlassen angetroffen werden. Zeugen, die die Fahrzeuge beobachtet haben oder eventuell sogar von ihnen gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Verkehrsunfall in Thedinghausen

Thedinghausen. Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Verdener Straße im Ortsteil Morsum der Samtgemeinde Thedinghausen. Ein 11-jähriger Schüler stieg aus dem haltenden Schulbus aus und überquerte die Fahrbahn. Auf der anderen Straßenseite bemerkte er, an der falschen Haltestelle ausgestiegen zu sein. Daraufhin versuchte er den Bus wieder zu erreichen und querte nochmals die Fahrbahn der Landestraße. Dabei kam es zum Unfall mit einem herannahenden weißen Pkw. Die Beifahrerin stieg aus und kümmerte sich um das Kind. Das Kind teilte mit, unverletzt zu sein und lehnte jegliche Hilfe ab. Im Nachgang stellten die Eltern Verletzungen beim Kind fest. Die bisher unbekannte Fahrzeugführerin und mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Thedinghausen unter 04204 / 914380 zu melden.

Landkreis Osterholz

Aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Osterholz wurden keine presserelevanten Sachverhalte mitgeteilt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell