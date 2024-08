POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden/Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Bauwagen geriet in Brand Langwedel. Am Dienstag gegen 16:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Birkenallee ausrücken. Ein leerstehender Bauwagen geriet hier aus unbekannten Gründen in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand vor dem vollständigen Ausbrennen des Wagens ablöschen. Letztlich entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Verletzt ...

