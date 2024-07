POL-PPRP: 27-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht auf Freitag (26.07.2024, gegen 00:30 Uhr) fuhr ein 20-jähriger Autofahrer an einer Ampel in der Heinigstraße auf ein stehendes Auto auf. Der Fahrer des stehenden Autos wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Ghislaine Wymar Telefon: ...

