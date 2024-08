POL-VER: ++ A27: Versammlung auf Brücke über der Autobahn ++ Folgenschwerer Unfall am Stauende ++ Vier Verletzte/50.000 Euro Schaden ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Am Mittwochmittag begleitete die Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine angemeldete Versammlung auf einer Autobahnbrücke über der A27 südlich des Bremer Kreuzes.

Zur Gewährleistung einer sicheren Versammlung wurde die A27 zwischen den Anschlussstellen Achim-Nord und dem Bremer Kreuz in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Sperrung wurde von den zuständigen Autobahnmeistereien eingerichtet.

Ab 11:25 Uhr wurde die A27 in dem genannten Bereich inklusive der Zu- und Abfahrten voll gesperrt, um einen sicheren Abfluss des Verkehrs zu gewährleisten. Die Versammlung zum Thema Klimaschutz begann gegen 12 Uhr. Sechs Teilnehmende brachten mehrere Banner an der Brücke an. Zwei der Teilnehmenden seilten sich im Verlauf der etwa 30-minütigen Versammlung von der Brücke ab.

Gegen kurz vor 13:00 Uhr wurde die Sperrung der A27 aus Anlass der Versammlung wieder aufgehoben.

Im Zuge der Versammlung kam es rund um das Bremer Kreuz zu kilometerlangen Staus. Allein der Rückstau auf der A27 reichte bis Langwedel, wo es gegen 12:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall am Stauende kam. Eine 70-jährige Renault-Fahrerin sah das Stauende zu spät und fuhr auf eine vor ihr befindliche 41-jährigen BMW-Fahrerin auf. Die Renault-Fahrerin überschlug sich mit ihrem Pkw und prallte noch gegen einen Skoda, in dem ein 37-jähriger Mann am Steuer saß. Letztlich wurden die Renault-Fahrerin, die BMW-Fahrerin und deren Beifahrerin sowie eine Beifahrerin im Skoda leicht verletzt. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen, die allesamt nicht mehr fahrbereit waren, beziffert die Autobahnpolizei auf rund 50.000 Euro. Neben den Einsatzfahrzeugen der Autobahnpolizei Langwedel waren zudem vier Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort, dazu zwei Abschleppwagen. Die Vollsperrung der A27 durch die Autobahnmeisterei allein aufgrund dieses Unfalls dauerte bis etwa 16 Uhr, da neben der Unfallaufnahme und der Bergung der drei Pkw zudem noch die Fahrbahn gereinigt werden musste.

