POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Transporter gewaltsam geöffnet

Oyten. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag öffneten unbekannte Täter einen Transporter, der an der Allerstraße auf einem Parkplatz abgestellt war, gewaltsam. Aus dem Firmenfahrzeug stahlen die Unbekannten anschließend diverses Werkzeug. Die Diebe flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Berauschte Fahrerinnen

Oyten. Am Sonntagnachmittag führte die Polizei Verkehrskontrollen im Umfeld des Moyn-Festivals durch. Die Beamtinnen und Beamten zogen dabei zwischen Oyten und Fischerhude vier berauschte Autofahrerinnen aus dem Verkehr. Bei den Frauen im Alter zwischen 28 und 43 Jahren fielen entweder die Drogentests positiv aus oder sie legten drogentypische Ausfallerscheinungen an den Tag. In allen vier Fällen wurde den Fahrerinnen die Weiterfahrt untersagt und es wurden Verfahren eingeleitet. Drei der Frauen haben mit Fahrverboten und empfindlichen Bußgeldern zu rechnen. Die vierte Fahrerin ist Luxemburgerin - als Ausländerin musste sie an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 775 Euro entrichten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Lagerhalle

Hambergen. In eine Lagerhalle einer Metallhandelfirma an der Ohlenstedter Straße brachen am Sonntagabend zwischen 22:30 und 23 Uhr unbekannte Täter ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge überwanden die drei Unbekannten zunächst einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend öffneten sie das Tor der Halle gewaltsam. Die weitere Tatausführung wurde dann abgebrochen, da das Trio nach Auslösen der Alarmanlage flüchtet - ohne Beute. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei den Beamten zu melden.

