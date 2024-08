POL-VER: +Schmuck und Bargeld gestohlen++Feuer in Mülleimer++Auf Lkw gefahren++Fußgängerinnen bringen Radfahrer zu Fall++Fahrradfahrer übersehen++Fahrerin zu Unfall gesucht++Auffahrunfall an Ampel+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schmuck und Bargeld gestohlen+ Riede. Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Straße Auf der Heide ein. Zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr betraten die Täter das Grundstück und verschafften sich über eine Terrassentür Zugang in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Bargeld und diversen Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Feuer in Mülleimer+ Verden. Im Schülerweg fingen am Donnerstag gegen 19.50 Uhr zwei Mülleimer aus bislang ungeklärter Ursache zu brennen an. Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkte das Feuer und wählte den Notruf. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte er das Feuer bereits selbstständig ablöschen. An den Mülltonnen entstand kein Schaden. Hinweise zu der ungeklärten Brandursache können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Auf Lkw gefahren+ Verden. Auf der A27 in Richtung Bremen fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr ein 19 Jahre alter Fahrer eines Seat auf einen Sattelzug auf. Zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Verden-Nord geriet der 19-Jährige aus ungeklärter Ursache von dem linken auf den rechten Fahrstreifen und fuhr auf den dortigen Sattelzug eines 45-Jährigen auf. Anschließend stieß er mit der Leitplanke zusammen. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus. Der Seat des 19-Jährigen musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand ein geschätzter Schaden von 13.000 Euro.

+Fußgängerinnen bringen Radfahrer zu Fall+ Verden. Auf der Lindhooper Straße in Höhe der Niedersachsenhalle kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer und zwei Fußgängerinnen. Der Radfahrer verletzte sich dabei leicht.

Der 62-Jährige fuhr auf dem linksseitigen Radweg in Richtung Osterkrug und wollte in Höhe der Niedersachsenhalle zwei Fußgängerinnen überholen. Diese bemerkten den Radfahrer nicht und traten ihm in den Weg, sodass er stark bremsen musste. In der Folge stürzte er und verletzte sich leicht. Die beiden Fußgängerinnen, zwei jugendliche Mädchen, liefen daraufhin weg in Richtung der Carl-Hesse-Straße. Der 62-Jährige kam in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den beiden Mädchen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.

+Fahrradfahrer übersehen+ Verden. Ein 78-jähriger Fahrer eines Transporters verletzte am Donnerstagnachmittag einen 82 Jahre alten Radfahrer leicht. Der Fahrer des Transporters wollte von der Ysostraße nach links in die Bürgermeister-Münchmeyer-Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Fahrradfahrers. Der 82-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam zur Überprüfung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 550 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrerin zu Unfall gesucht+ Hambergen. Am Donnerstagmorgen, gegen 06.50 Uhr, kam es auf der Stader Straße in Richtung Wallhöfen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einer bislang unbekannten Fahrerin eines Dacia. Der 17-jährige Rollerfahrer wollte auf der B74 in Höhe einer Gaststätte nach links auf den Radweg abbiegen. Zeitgleich überholte die Fahrerin des Dacia den Roller und die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem folgenden Austausch der Rufnummern unterlief ihnen ein Fehler und der 17-Jährige informierte im Nachhinein die Polizei.

Bei der Fahrerin des Dacia, möglicherweise mit Rotenburger Kennzeichen, handelte es sich um eine ca. 20 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren und einer Brille. Die Polizei sucht nun die Fahrerin und bittet diese, sich bei der Polizei Hambergen unter 04793-957580 zu melden. Zeugen, die Hinweise zu der Fahrerin geben können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

+Auffahrunfall an Ampel+ Schwanewede. An einer Ampel auf der Straße Heidkamp fuhr am Donnerstagvormittag ein 64-Jähriger auf stehenden Fahrzeuge auf und verletzte mehrere Personen.

Auf der Linksabbiegerspur hielten vor der Ampel ein 46-Jähriger in einem Seat und davor ein 43-Jähriger in einem Dacia. Der 64-jährige Fahrer eines VW übersah die stehenden Fahrzeuge und fuhr auf den Seat auf. Durch den starken Aufprall schob er den Seat auf den Dacia.

Bei dem Unfall wurden der 46-jährige Fahrer des Seat und seine 45-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Eine 61-jährige Beifahrerin in dem VW wurde ebenfalls leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der VW war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.500 Euro beziffert.

