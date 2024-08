Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bauzäune gestohlen++Drache verletzt Rollerfahrer++Zwei Verletzte bei Auffahrunfall++Von Fahrbahn abgekommen++Streit auf Tankstelle führt zu Unfall++Platzierte Süßigkeiten geben Rätsel auf+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Bauzäune gestohlen+ Kirchlinteln. In der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 16.30 Uhr stahlen unbekannte Täter ca. 25 Bauzaunelemente und ca. 50 dazugehörige Fußelemente von einem Grundstück in der Stemmer Dorfstraße. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Fahrzeugen der Polizei Kirchlinteln unter 04236-943370 mitzuteilen.

+Drache verletzt Rollerfahrer+ Blender. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer durch die Schnur eines Drachen leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge hatte eine unbekannte Person in der Nähe der L203 einen Drachen steigen lassen und die Kontrolle über diesen verloren. Der Drache flog in der Folge über die Fahrbahn und die Schnur verhedderte sich auf beiden Straßenseiten. Der 17-Jährige war auf der Straße Nedderhude in Richtung Thedinghausen unterwegs und bemerkte die Schnur zu spät. Er fuhr in die Schnur hinein und wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Besitzer des Drachen geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

+Zwei Verletzte bei Auffahrunfall+ Verden. Bei einem Auffahrunfall auf der Hamburger Straße verletzten sich am Mittwochnachmittag zwei Pkw-Fahrerinnen leicht. Eine 47-jährige Fahrerin eines VW fuhr im Stadtverkehr auf den Skoda einer 61-Jährigen auf. Beide Frauen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Von Fahrbahn abgekommen+ Ritterhude. Auf der Ihlpohler Heerstraße kam am Mittwoch gegen 16.25 Uhr ein 57-jähriger Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Transporter von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben stehen. Der 57-Jährige blieb dabei unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Transporter keine Haftpflichtversicherung besaß. Sie leiteten daraufhin ein Strafverfahren ein. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

+Streit auf Tankstelle führt zu Unfall+ Ritterhude. Auf einem Tankstellengelände in der Straße Rosenhügel gerieten am Mittwochabend gegen 18 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen ein 64-Jähriger und eine 27-Jährige in Streit über eine Zapfsäule. Ersten Erkenntnissen zufolge trat die 27-Jährige im Verlauf des Streits zur Seite und der 64-Jährige wollte mit seinem Opel an die Zapfsäule heranfahren. Dabei fuhr er über ihren Fuß und verletzte sie leicht. Die 27-Jährige suchte anschließend selbstständig ein Krankenhaus auf.

+Platzierte Süßigkeiten geben Rätsel auf+ Worpswede. Im Ortskern von Worpswede sind bereits zwei Mal Süßigkeiten in unterschiedlichen Bushaltestellen aufgefunden worden. Eine bislang unbekannte Person hatte diese dort vermutlich platziert.

Am 14.08.2024 fanden Schüler die Süßigkeiten gegen 13.20 Uhr in der Bushaltestelle der Grundschule. Heute Morgen wurde an der Haltestelle Hinterm Berg eine Tasche mit weiteren Süßigkeiten aufgefunden. Da bislang unklar ist, wer die Süßigkeiten dort platziert hatte und die Schule sich Sorgen machte, informierte diese die Polizei.

Auch wenn es sich bislang nicht um strafrechtlich relevante Taten handelt und die Hintergründe harmlos sein können, sucht die Polizei die unbekannte Person, von der die Süßigkeiten stammen. Dazu werden Zeugen mit Hinweisen zu der Person oder auch die Person selbst gebeten, sich bei der Polizei Worpswede unter 04792-956790 zu melden.

