POL-VER: ++ Sperrung der Landesstraße zwischen Ottersberg und Quelkhorn wieder aufgehoben ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Unachtsam am Kreisverkehr Verden. Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr am Sonntag gegen 6:20 Uhr ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf einen Audi eines 24-jährigen auf, der an der Einfahrt des Kreisverkehrs am Osterkrug verkehrsbedingt hatte halten müssen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in den Kreisverkehr geschoben, wo es zu einer weiteren ...

mehr