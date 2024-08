POL-WAF: Sendenhorst. Alleinunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Warendorf (ots) - Am Samstag, 3. August 2024, kam es gegen 13.07 Uhr zu einem Wohnungsbrand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Ahlen an der Rottmannstraße. Durch den Brand wurde die 51-jährige Bewohnerin schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Brandursache ist zurzeit unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und die ...

