POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Unachtsam am Kreisverkehr

Verden. Offenbar aus Unachtsamkeit fuhr am Sonntag gegen 6:20 Uhr ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf einen Audi eines 24-jährigen auf, der an der Einfahrt des Kreisverkehrs am Osterkrug verkehrsbedingt hatte halten müssen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in den Kreisverkehr geschoben, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem BMW eines 30-Jährigen kam. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden. Der 24-Jährige erlitt zudem leichte Verletzungen. Gegen den 26-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Radfahrer verletzt

Langwedel. Am Sonntag wurde ein 34-jähriger Radfahrer auf der Großen Straße (L158) von einem 50-jährigen Fahrer eines Kleintransporters verletzt. Der Fahrer des Transporters bog nach links auf einen Parkplatz ab, dabei übersah er den herannahenden Radfahrer. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei leitete gegen den 50-Jährigen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Anhänger und Container umgekippt

Osterholz-Scharmbeck. Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag haben unbekannte Täter an der Straße Am Pumpelberg einen Anhänger einer Bäckerei sowie einen Altkleidercontainer umgekippt. Zumindest am Anhänger entstand beträchtlicher Sachschaden. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen.

