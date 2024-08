Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 17.08.2024

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Verkehrsunfall mit Schwertransport auf der K 9 +++ Unfall auf der A1 +++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 14 +++

Verkehrsunfall mit Schwertransport auf der K 9 Langwedel. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0:00 Uhr, kam es auf der K 9 zu einem Verkehrsunfall mit einem Großraum-Schwertransport. Im Begegnungsverkehr schätzte der 56- jährige Fahrzeugführer den Abstand zum unbefestigten Seitenraum falsch ein und geriet mit seinem 55 Tonnen schweren Sattelzug in den Seitenraum. Dort streifte er zunächst einen Baum, bis er dann mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen weiteren Baum prallte, der hierdurch gespalten wurde. Die Baumkrone landete auf dem Sattelzug und wurde unter Begleitung eines Bergungsunternehmens von der Freiwilligen Feuerwehr Daverden entfernt. Der Fahrzeugführer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt. Anschließend erfolgte die zeitintensive Bergung des Sattelzuges, die bis in die Mittagsstunden andauerte. Die K 9 musste für die Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Besondere Brisanz erhielt der Unfall, da die K 9 als Umleitungsstrecke für die Vollsperrung auf der A 27 vorgesehen war. Autobahn- und Kreisstraßenmeisterei mussten die Ableitungen und Absperrung neu aufbauen. Die Ableitung des Verkehrs auf der A 27 in Richtung Walsrode erfolgte nun bereits an der Anschlussstelle Achim-Ost. Der Schaden wird insgesamt auf über 80.000EUR geschätzt. Es kam unvermeidlich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Lichtbild befindet sich in der Bildmappe.

Unfall auf der A1

A1 Oyten: Am Freitagmittag, zur sog. Stoßzeit, ereignete sich auf der A1 ein Verkehrsunfall. Zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten in Fahrtrichtung Bremen stockte der Verkehr, weshalb ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw recht stark abbremsen musste. Der hinter ihm fahrende Pkw konnte noch rechtzeitig abbremsen, jedoch nicht das darauffolgende Fahrzeug. Die 57-jährige Unfallverursacherin fuhr auf das Fahrzeug auf und schob diesen gegen einen weiteren Pkw. Insgesamt wurden vier Insassen in den drei beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Autobahn abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme mussten zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden, was einen kilometerlangen Stau nach sich zog. Ein Lichtbild befindet sich in der Bildmappe.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der K 14

Dörverden-Ahnebergen. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich auf der Ahneberger Straße (K 14) ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Verden befuhr die K 14 in Fahrtrichtung Westen. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Der 25-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralles tödlich verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen sich umgehend bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

+++ Täter kamen durch offenstehende Terrassentür +++ Diebstahl aus Aldi-Markt +++ Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall +++

Täter kamen durch offenstehende Terrassentür Schwanewede/Beckedorf. Am Freitagmittag drangen bislang unbekannte Personen über eine offenstehende Terrassentür, in der Straße "Fockenkamp", in das Wohnzimmer eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten dieses nach möglichen Diebesgut. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Schwanewede (Tel.: 04209-918650) zu melden.

Diebstahl aus Aldi-Markt

Grasberg. Am Freitag, den 16.08.2024, verschafften sich zwei derzeit unbekannte männliche Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten des Aldi-Marktes in der Straße Am Langenmoor. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter, vermutlich unter Mithilfe eines weiteren Komplizen, diverse Elektrogeräte und Zigaretten und flüchteten anschließend mit einem silbergrauen Pkw Audi A6 vom Tatort. Zeugen, denen der Pkw oder verdächtige Personen im genannten Zeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz (04791-3070) zu melden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schwanewede/Leuchtenburg. Am Freitagvormittag warf ein bislang unbekannter Täter in der Straße "Auf der Koppel" mit einem Pflasterstein die Fensterscheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein. Anschließend versuchte er den Türgriff umzulegen, um sich so Zutritt in das Haus zu verschaffen. Da der Türgriff abgeschlossen war, misslang ein Eindringen in die Räumlichkeiten und der Täter flüchtete von der Örtlichkeit, konnte aber durch eine Kamera im Außenbereich videografiert werden. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Tel. 04791/3070 zu melden.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Osterholz/Buschhausen. Am Freitagvormittag kam es auf der Straße "Feldhorst", L149, zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Osterholzerin befuhr mit ihrem Pkw Mitsubishi die L149 in Richtung Buschhausen, als sie aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur geriet. In der Folge kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw Renault einer 73-jährigen Osterholzerin, die gerade in Richtung Schwanewede unterwegs war. Eine hinter der 73-jährigen fahrende Zeugin konnte nur durch Ausweichen auf die Gegenfahrspur einen weiteren Zusammenstoß verhindern. Die Pkw kamen nach dem Zusammenstoß mit erheblichen Schäden im Seitenraum zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden durch den Verkehrsunfall verletzt und wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die L149 war für die Verkehrsunfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt.

