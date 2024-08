Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Schaufenster mit Gullydeckel eingeworfen++Schwelbrand in Küche++Schüler angefahren++Radfahrer übersehen++Auffahrunfall mit hohem Sachschaden++Unfall mit Fahrradfahrer+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Schaufenster mit Gullydeckel eingeworfen+ Verden. Am Mittwochabend, gegen 22.10 Uhr, beschädigten ein Mann und eine Frau ein Schaufenster in der Ostertorstraße mit einem Gullydeckel. Ob sie etwas aus dem Geschäft entwendeten, ist bislang unbekannt.

Mehrere Zeugen bemerkten die Tat und informierten die Polizei. Daraufhin flüchteten die beiden Personen zu Fuß vom Tatort. Anhand der Personenbeschreibung von den Zeugen konnten Einsatzkräfte die Beschuldigte, eine 37-jährige Frau aus Kirchlinteln, im Nahbereich feststellen. Hinweise zu dem zweiten Beschuldigten führten die Beamten zu einem 33-jährigen Mann aus Kirchlinteln. Gegen die beiden Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass drei junge, männliche Personen die Tat auch mit einem Handy gefilmt haben sollen. Da die Aufnahme für die weiteren Ermittlungen relevant ist, wird darum gebeten, dass sich die Personen bei der Polizei Verden melden oder Hinweise zu den Personen unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Schwelbrand in Küche+ Achim. In einer Wohnung in der Uphuser Dorfstraße kam es am Mittwochmittag gegen 14.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Schwelbrand in einer Küche. Anwohner bemerkten Rauch in der unbewohnten Kellerwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Sie informierten die Feuerwehr und verließen das Haus eigenständig. Ein weiterer Anwohner wurde von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet. Die Personen blieben dabei unverletzt.

Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand in der Küche ab. Das Haus ist zunächst nicht bewohnbar.

+Schüler angefahren+ Verden. In der Moorstraße, in Höhe der Schule, kam es am Mittwochmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Nach ersten Informationen lief der Junge gegen 13.00 Uhr, ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Straße vor den Pkw eines 48-Jährigen. Dieser versuchte noch mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

+Radfahrer übersehen+ Langwedel. Am Mittwochnachmittag wurde ein 79-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Etelser Bahnhofstraße zu der Straße Am Etelser Bahnhof leicht verletzt. Ein 54-jähriger Fahrer eines Opel wollte nach rechts in die Etelser Bahnhofstraße abbiegen und bemerkte den von rechts kommenden Fahrradfahrer nicht. Der 79-jährige Fahrradfahrer konnte trotz starker Bremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auffahrunfall mit hohem Sachschaden+ Grasberg. In Höhe einer Tankstelle auf der Huxfelder Straße fuhr am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, eine 30-jährige Fahrerin eines Ford auf den Ford eines 58-Jährigen auf. Der 58-Jährige wollte auf das Tankstellengelände fahren und bremste dafür ab. Dies bemerkte die 30-Jährige zu spät und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.000 Euro.

+Unfall mit Fahrradfahrer+ Lilienthal. Ein 61-jähriger Fahrer eines VW stieß am Mittwochmorgen gegen 07.20 Uhr mit einer 27-jährigen Radfahrerin zusammen und verletzte sie leicht. Auf der Hauptstraße in Richtung Bremen wollte er nach rechts in die Feldhäuser Straße abbiegen. Dabei übersah er die entgegenkommende Radfahrerin. Die 27-Jährige fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg. Sie stürzte bei dem Zusammenstoß und kam anschließend in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand ein geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell