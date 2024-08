Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Illegale Abfallentsorgung++Brand in Küche++Unfallfahrerin flüchtet mit 2,6 Promille++Einbruch in Transporter++Radfahrerin übersehen++Zwei Verletzte bei Unfall++Vorfahrt missachtet+

Bild-Infos

Download

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Illegale Abfallentsorgung+ Kirchlinteln. Auf einem Feldweg nahe des Botterbuschweg im Ortsteil Holtum-Geest entsorgten unbekannte Täter mehrere Quadratmeter asbesthaltige Faserzementplatten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Täter in der Zeit vom 01.08. bis zum 03.08.2024 aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit einem Transporter oder Anhänger rückwärts am Feldrand entlang und luden die Platten zwischen einem Maifeld und einem Waldstück ab. Hinweise zu der Tat oder verdächtigen Fahrzeugen, können der Polizei Kirchlinteln unter 04236-943370 gemeldet werden.

+Brand in Küche+ Achim. In einem Büro in der Heilbronnstraße kam es am Dienstag gegen 11.50 Uhr zu einem Brand. In einer Küche war aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Mitarbeiter versuchten, das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr einzudämmen. Diese löschte den Brand vollständig. Fünf Personen mussten anschließend mit Atemproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden.

+Unfallfahrerin flüchtet mit 2,6 Promille+ Verden. In der Max-Plank-Straße fuhr am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, eine 59-jährige Fahrerin eines Fiat auf den Daimler einer 67-jährigen Fahrerin auf. Diese musste an einer temporären Ampel warten. Nach dem Zusammenstoß setzte die 59-Jährige ihre Fahrt fort.

Der Fiat war Zeugen bereits zuvor aufgrund einer auffälligen Fahrweise aufgefallen und hatten die Polizei bereits vor dem Unfall informiert. In der Carl-Hesse-Straße konnte der Fiat schließlich durch Beamte der Polizei Verden angehalten und kontrolliert werden.

Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,61 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sie musste eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Transporter+ Schwanewede. In der Zeit von Dienstag, 22 Uhr bis heute Morgen, 06.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Transporter in der Dorfstraße. Das Fahrzeug war in einer Zufahrt zu einem Grundstück unweit der Landstraße geparkt. Die Täter öffneten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise und entwendeten diverses Werkzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 mitzuteilen.

+Radfahrerin übersehen+ Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße An der Landesgrenze wurde eine 60-jährige Radfahrerin am Dienstagmorgen leicht verletzt. Gegen 07.30 Uhr wollte der 22-jährige Fahrer eines Cupra in die Blumenthaler Straße abbiegen und übersah die entgegenkommende Radfahrerin auf dem Radweg. Er touchierte das Fahrrad der 60-Jährigen und sie stürzte. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.800 Euro geschätzt.

+Zwei Verletzte bei Unfall+ Grasberg. Am Dienstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, kam es auf der Wörpedorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Eine 36-jährige Fahrerin eines VW wollte nach links in den Mühlendamm abbiegen. Sie bemerkte den entgegenkommenden Toyota einer 48-Jährigen zu spät und stieß mit dem Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota gegen den wartenden BMW eines 58-Jährigen im Mühlendamm geschleudert. Die 36-Jährige und die 48-Jährige wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Der VW und der Toyota wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

+Vorfahrt missachtet+ Osterholz-Scharmbeck. Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Transporters missachtete am Dienstagmorgen gegen 08 Uhr in der Straße Auf dem Kamp die Vorfahrt eines von rechts kommenden 22 Jahre alten Fahrers in einem Opel. Die beiden Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell