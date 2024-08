Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Kind bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht++Einbruch in Fleischerei++Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Kind bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht+ Thedinghausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Syker Straße am Mittwoch, dem 07.08.2024, gegen 17.10 Uhr, wurde ein Kind auf einem Fahrrad leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Mercedes überfuhr ersten Erkenntnissen zufolge eine rote Ampel und stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen. Anschließend flüchtete der Pkw vom Unfallort. Der Junge erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Einbruch in Fleischerei+ Ritterhude. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 18 Uhr und 10.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in einer Fleischerei in der Straße An der Ihle ein. Sie verschafften sich über einen Hintereingang Zugang in das Gebäude und entwendeten Bargeld, sowie Zigaretten und Werkzeug. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person+ Lilienthal. Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 19 Jahre alter Motorradfahrer auf einen stehenden Pkw auf und verletzte sich leicht. An der Einmündung der Worphauser Landstraße zur Wörpedorfer Straße wollte eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Toyota nach links abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der 19-Jährige und fuhr auf den Toyota auf. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell