POL-VER: Pressemeldung - Polizei

Pressemeldung vom 10.08.2024

Bereich Verden

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Achim

Keine Presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 10.08.2024, kontrollierten Polizeibeamte des PK Osterholz gegen 21:00 Uhr ein Kleinkraftrad in der Oldenbütteler Straße in 27729 Hambergen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Kleinkraftrad sichergestellt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 10.08.2024, befuhr ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer den Jan-Reiners-Weg in 28865 Lilienthal. Als der Pedelec-Fahrer dort rechts an einem stehenden VW Golf vorbeifahren wollte, touchierte er den Pkw und stürzte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pedelec-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,59 Promille. Dem Pedelec-Fahrer wurde aus diesem Grund eine Blutprobe entnommen.

