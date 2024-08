Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Brand eines Schuppens++Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt++Erneute Durchsuchung in Drogenlabor++Zeugen zu Einbruch gesucht++Fußgängerin auf Parkplatz angefahren++Gegen geparkten Pkw gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Brand eines Schuppens+ Verden. Am Donnerstagtagmorgen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Holzschuppen in der Bernhard-Warnecke-Straße in Brand. Gegen 07 Uhr bemerkte ein Anwohner das Feuer aus dem leerstehenden Schuppen und informierte die Feuerwehr. Diese rückte aus und löschte das Feuer.

Hinweise zu der bislang ungeklärten Brandursache können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.

+Motorradfahrer bei Unfall schwerverletzt+ Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Langwedeler Straße am Donnerstagabend verletzte sich ein 18 Jahre alter Motorradfahrer schwer. Ersten Informationen zufolge kam der 18-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache gegen 20.20 Uhr alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Verlauf streifte er mehrere Verkehrszeichen und stieß mit einem Baum zusammen. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Erneute Durchsuchung in Drogenlabor+ Lilienthal. Bereits im März gab es nach einer Verkehrskontrolle umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen in einem Wohnhaus in der Straße Auf dem Kamp. Bei der ersten Durchsuchung im März konnten neben einem betriebsbereiten Labor diverse Grundsubstanzen zur Herstellung von Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden.

Am Mittwoch erließ das Amtsgericht Verden eine Beschlusserweiterung für das Wohnhaus. Ziel der Durchsuchungen war das Auffinden von weiteren Beweismitteln und Grundstoffen zur Herstellung von Betäubungsmitteln.

Am Donnerstagmorgen durchsuchten Kräfte des Kriminalermittlungsdienstes mit Unterstützung von Diensthunden, Kriminaltechnikern und Spezialkräften der Zentralen Polizeidirektion und des LKA das Haus. Die Feuerwehr Lilienthal unterstützte mit dem Gefahrguttrupp und der Fachberatung "Umweltschutz" die Durchsuchungen.

Die Einsatzkräfte fanden ein betriebsbereites Labor, sowie diverse Grundstoffe und weiteres Laborzubehör zur Herstellung von Betäubungsmitteln. Der Abtransport der sichergestellten Gegenstände dauerte bis in den Nachmittag an.

Aufgrund der zahlreichen Einsatzkräfte war die Straße teilweise gesperrt.

+Zeugen zu Einbruch gesucht+ Schwanewede. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Görlitzer Straße und verschaffte sich Zutritt in das Haus. Von dort entwendete er Schmuck und Elektrogeräte und flüchtete anschließend in Richtung der Breslauer Straße.

Bei der Flucht bemerkten Nachbarn den Mann. Er wurde als ca. 35 Jahre alt und ca. 1,80 cm groß beschrieben. Der Mann hatte eine kräftige, muskulöse Statur und kurze, dunkelbraune Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen langen Stoffhose und einem kurzen schwarzen T-Shirt. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu dem Mann der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Fußgängerin auf Parkplatz angefahren+ Ritterhude. Am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, wurde auf einem Großraumparkplatz im Rosenhügel eine 57-jährige Fußgängerin leicht verletzt. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Peugeot hatte die Fußgängerin übersehen und stieß mit ihr zusammen. Die Frau kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

+Gegen geparkten Pkw gefahren+ Worpswede. In der Straße im Wiesengrund fuhr am Donnerstag gegen 16.20 Uhr ein 84-jähriger Fahrer eines Citroen gegen einen geparkten Porsche und verletzte sich leicht. Ersten Informationen zufolge stieß der Fahrer beim Greifen nach einer Wasserflasche mit seinem Fahrzeug gegen den Bordstein. Der 84-Jährige versuchte gegenzulenken und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge touchierte er den parkenden Pkw. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

