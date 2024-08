POL-VER: +Brand eines Treckers++Mit 3 Promille gefahren++Radfahrer beim Abbiegen übersehen++Auffahrunfall an Ampel++Mofafahrer bei Sturz leicht verletzt+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

+Brand eines Treckers+ Verden. Auf einem Feld im Ortsteil Dauelsen geriet am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr ein Trecker in Brand. Der 85-jährige Fahrer bemerkte während der landwirtschaftlichen Arbeiten im Bereich des Marschweg das Feuer im Motorraum und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand zügig löschen und verhinderte ein Ausbreiten auf dem Feld. Der Trecker musste anschließend abgeschleppt werden.

+Mit 3 Promille gefahren+ Achim. Ein 48-jähriger Fahrer eines VW geriet am Mittwochabend in eine Polizeikontrolle im gesperrten Bereich der L156 in Richtung Thedinghausen. Neben der Missachtung des Durchfahrtsverbotes stellen die Beamten gleich noch eine Straftat fest. Der 48-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von 3,16 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde sichergestellt.

+Radfahrer beim Abbiegen übersehen+ Achim. Am Mittwochmittag, gegen 12 Uhr, beabsichtigte ein 49 Jahre alter Fahrer eines Seat auf der Obernstraße nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Auf dem linksseitigen Geh- und Radweg fuhr unerlaubt in die gleiche Richtung ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer mit seinem Pedelec. Beim Abbiegen übersah der 49-Jährige den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 39-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 4.300 Euro geschätzt.

+Auffahrunfall an Ampel+ Oyten. Vor einer Ampel auf der Sagehorner Dorfstraße in Richtung Holzdamm kam es am Mittwoch gegen 13.10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Eine 57-jährige Fahrerin eines VW musste hinter einem weiteren Fahrzeug an der Ampel anhalten. Eine 60-jährige Fahrerin in einem weiteren VW bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 57-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 57-Jährige leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

+Mofafahrer bei Sturz leicht verletzt+ Verden. An der Einmündung von der Straße Im Burgfeld zur Straße Alte Burg verletzte sich ein 17-jähriger Fahrer eines Mofas bei einem Sturz leicht. Beim Abbiegen in die Straße Alte Burg verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Dabei geriet er in den Gegenverkehr und stieß noch mit dem Transporter eines 51-Jährigen zusammen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Keine Presserelevanten Meldungen

