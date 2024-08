Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Tierarztpraxis gelingt nicht ++ Unbekannte randalieren auf Schulgelände und in der Moorstraße ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Fenster an Grundschule beschädigt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Tierarztpraxis gelingt nicht

Verden. Am frühen Sonntagmorgen versuchten ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Max-Planck-Straße einzubrechen. Sie gelangten gewaltsam auf das eingezäunte Grundstück und hebelten anschließend erfolglos an einem Fenster, ließen jedoch aus unbekannten Gründen von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Mögliche Zeugen, denen in der Umgebung etwas aufgefallen ist, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei in Verden gebeten.

Diebstahl aus Transporter

Achim. Am Dienstagvormittag zerstörten unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Transporters, der in der Bahnhofstraße auf einem unbefestigten Parkplatz abgestellt war. Zwischen kurz vor 10:00 Uhr und kurz vor 11:00 Uhr schlugen die Täter den Erkenntnissen zufolge unbemerkt zu und stahlen unter anderem eine Navigationsgerät. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

Polizei zieht 46-Jährigen aus dem Verkehr

Achim. Die Polizei Achim zog einen 46-Jährigen am frühen Dienstagabend in der Brückenstraße gegen kurz vor 19:00 Uhr aus dem Verkehr, weil er unter Alkohol- und mutmaßlichem Drogeneinfluss am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest des Mannes hatte einen Wert von 3,17 Promille Alkohol in der Atemluft ergeben. Ein Urintest hatte ebenfalls positiv auf Drogen reagiert, sodass eine Blutprobe entnommen wurde, die derzeit untersucht wird. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen der Polizei Achim gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr dauern an.

Unbekannte randalieren auf Schulgelände und in der Moorstraße

Verden. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen randalierten ersten Informationen zufolge Unbekannte auf dem Gelände der Schule in der Moorstraße in Verden und hinterließen hierbei verfassungsfeindliche Schmierereien an einem Pkw, einem Gebäude der Schule und einem Taxifahrzeug in der Moorstraße selbst. Die Täter beschmierten einen VW auf dem Schulgelände, beschädigten die Scheibe der Beifahrertür und stahlen ein Kennzeichen des Pkw. Zusätzlich beschmierten sie eine Tür der Werkstatt. Auch an einem Fahrzeug eines Taxiunternehmens, das in der Moorstraße geparkt war, wurden ähnliche Schmierereien hinterlassen und ebenfalls Kennzeichen gestohlen. Die Täter hinterließen verfassungsfeindliche Kennzeichen und Parolen sowie ausländerfeindliche Parolen. Die Polizei Verden geht derzeit von einem Zusammenhang der Taten aus. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen dauern an und die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen, die etwas Ungewöhnliches in der Umgebung bemerkt haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise gebeten.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Diebstahl aus Wohnhaus

Grasberg. Bislang unbekannte Täter gelangten den ersten Informationen zufolge zwischen vergangenem Samstag und Dienstagmorgen auf unbekannte Weise in ein Wohnhaus in der Huxfelder Straße und stahlen unbemerkt Bargeld und Schmuck. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute und hinterließen demnach einen Sachschaden von mehr als 1.000 EUR. Mögliche Zeugen, die etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Gartenhaus aufgebrochen

Hambergen. In ein Gartenhaus in der Rainstraße brachen unbekannte Täter zwischen vergangenem Freitagabend und Dienstagnachmittag ein und stahlen zwei Fahrräder. Der Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

Fenster an Grundschule beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein Kellerfenster der Grundschule Scharmbeckstotel in der Straße "An der Wurth" und beschmierten es mit Erde. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

