POL-VER: +Einweihung der neuen Polizeistation Langwedel - Tag der offenen Tür am 11. August 2024+

Langwedel. Zur Einweihung der neuen Polizeistation Langwedel wird am

11. August 2024, von 11 bis 16 Uhr,

in der Hauptstraße 45,

27299 Langwedel

ein Tag der offenen Tür veranstaltet. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen die Möglichkeit bekommen, die neue Dienststelle kennenzulernen und einen Einblick in die Polizeiarbeit zu erhalten. Neben Führungen durch die Dienststelle wird es eine "Blaulichtmeile" mit Polizei, Feuerwehr, THW, DRK und DRLG geben. Für alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, wird der ADFC Fahrradcodierungen bei der neuen Dienststelle anbieten. Dazu müssen nur ein Ausweis und ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad mitgebracht werden.

Zu den Highlights gehörten die Vorführung der Diensthundführer mit ihren Vierbeinern um 13 Uhr und die polizeiliche Hüpfburg.

Für die Veranstaltung an der neuen Dienstelle wird die Straße "Zum Hohberg" am Sonntag für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Parkmöglichkeiten gibt es in der Surfeldstraße auf dem Parkplatz der Oberschule Langwedel.

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde um 10 Uhr mit einer symbolischen Schlüsselübergabe werden unter anderem Inspektionsleiterin Antje Schlichtmann von der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sowie der Bürgermeister von Langwedel, Herr Andreas Brandt, zu Wort kommen. Anschließend wird der Tag der offenen Tür eröffnet.

Interessierte Pressevertreter sind herzlich zu der Einweihung eingeladen. Sie werden die Möglichkeit haben, vor Ort Fotos zu machen und Hintergrundinformationen zu erlangen. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung bei der Pressestelle gebeten.

