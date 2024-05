Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.05.2024.

Salzgitter (ots)

Täterschaft gaukelte Handwerkerarbeiten vor.

Trickbetrug durch einen vorgetäuschten Wasserschaden.

Salzgitter, Graf-Moltke-Straße, 07.05.2024, 10:30 Uhr.

Der Täter hatte sich unter dem Vorwand, die Wasserleitung überprüfen zu wollen, den widerrechtlichen Zugang in die Wohnung der Seniorin verschafft.

Nachdem der Täter sich den Zugang erschlichen hatte, habe er mehrere Wasserhähne in der Wohnung aufgedreht und habe die Geschädigte angewiesen, in ihrem Badezimmer auf weitere Anweisungen zu warten. Ferner habe der Täter das Schlafzimmer nach Wertgegenständen durchsucht. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein weiterer Täter in einem günstigen Moment den Zutritt in die Räume verschafft hatte. Es wurden mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuck entwendet. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 30 Jahre alt, kein Akzent, kein Bart, ca. 190 cm groß, stämmige Statur, graue Arbeitskleidung. Zeugenhinweise sind an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu richten.

