Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 04.08.2024

Verden/Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++Reifenplatzer deckt Straftat auf++ Achim. Am Samstagmorgen, gegen 06:15 Uhr, wurde der Autobahnpolizei Langwedel ein Pkw mitgeteilt, der kurz hinter Achim/Nord im unbefestigten Seitenraum stünde. Die Beamten fanden den Pkw vor, allerdings zunächst keine Personen. Der Pkw Peugeot aus Polen hatte einen Reifenplatzer und war dort abgestellt. Im Nahbereich konnten die Beamten dann den Fahrzeugführer auf der anderen Richtungsfahrbahn feststellen. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 30-jährige aus Bremen allen Grund hatte, nicht vor Ort zu warten. Der von ihm erworbene Pkw war nicht versichert und zugelassen, sodass die Beamten ein Strafverfahren gegen den Mann einleiteten und das Abschleppen des Pkw veranlassten.

++Zollkontrolle++ Oyten. Am Samstag, gegen 12:00 Uhr, wurde ein BMW aus Polen durch Beamte des Zolls auf der A1 kontrolliert. Da keine zollrechtlichen Verstöße festgestellt wurden, die Beamten aber einen Schlagring aufgefunden hatten, wurde die Autobahnpolizei zur Unterstützung gerufen. Die Beamten stellten nicht nur den Schlagring sicher und leiteten ein Strafverfahren ein, sondern untersagten dem 26-Jährigen aus Emmerich auch die Weiterfahrt. Sie stellten nämlich fest, dass die Reifen des Pkw an der Karosserie schliffen und die Reifen bereits Schäden aufwiesen. Daher wurde auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

++Beleuchtung defekt und Weiterfahrt untersagt++ Verden. Am frühen Sonntagmorgen fiel Beamten der Autobahnpolizei ein VW Golf auf, der auf der A27 Richtung Hannover ohne rückwärtige Beleuchtung unterwegs war. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der 54-jährige Fahrer aus Bremen mit einem gefälschten Führerschein auswies. Die Beamten stellten das Falsifikat sicher, leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

++Landwirtschaftliche Maschinen brennen++ Emtinghausen / Oyten. Am Samstagnachmittag gerieten bei Erntearbeiten in Emtinghausen und in Oyten jeweils eine Rundballenpresse und ein Traktor in Brand und wurden schwer beschädigt. Die Brandursachen sind jeweils unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

++Dreirad kippt um++ Ottersberg. Am Samstagmittag beabsichtigt eine 85-jährige Frau aus Ottersberg mit ihrem Elektrodreirad die Quelkhorner Landstraße zu überqueren. Hierbei übersieht sie einen 52-jährigen Motorradfahrer aus Lilienthal, der sich auf dem Heimweg befindet. Es kommt zu einem leichten Zusammenstoß, bei dem das Dreirad umkippt. Die Fahrerin wird lediglich leicht verletzt, auch der entstandene Schaden ist nur gering.

++Alkoholisiert gegen Baum gefahren++ Blender. Am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Thedinghausen mit seinem Pkw die Intscheder Dorfstraße, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Durch den Aufprall wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde zudem durch die Beamten festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen dürfte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und die Abgabe seines Führerscheines zur Folge. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++Bargeld und Spirituosen aus Gaststätte entwendet++ Schwanewede. In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten unbekannte Täter ein Fenster der Gastronomie der Minigolfanlage in Schwanewede auf. Anschließend gelangten sie in das Gebäude und entwendeten hier Bargeld und Spirituosen. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu der Tat können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

++Verkehrsunfall mit 4 leichtverletzten Personen++ Grasberg. Am Samstagmittag kam es in der Schmalenbecker Straße Ecke Achterdamm zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 75-jährige Fahrzeugführer eines VW Golf beabsichtigte von der Schmalenbecker Straße nach links auf die Straße Achterdamm abzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Fahrzeugführer eines Daimlers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge bei dem die beiden Fahrzeugführer, die 72-jährige Beifahrerin des Golf-Fahrers und die 13-jährige Beifahrerin des Daimler-Fahrers leicht verletzt wurden. Alle vier Insassen wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25000 Euro. Hinweise zu dem Verkehrsunfall können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

++Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt++ Vollersode. Am späten Samstagnachmittag kam es in Vollersode zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der 46-jährige Fahrzeugführer eines Daimler befuhr die Wallhöfener Straße in Fahrtrichtung Hambergen vor dem 20-jährigen Fahrzeugführer des Motorrads. Nachdem der Pkw-Fahrer seinen Pkw anhielt, um anschließend nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, überholte der 20-jährige Motorradfahrer den Pkw. Dies erkannte der 46-jährige Autofahrer zu spät und touchierte das Motorrad beim Abbiegevorgang. Der 20-Jährige kam daraufhin mit seinem Motorrad zu Fall und verletzte sich schwer. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der 20-jährige Bremer wurde einem Krankenhaus zugeführt. Hinweise zu dem Verkehrsunfall können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell